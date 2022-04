Little Cities lar deg bygge byer i VR den 12. mai

HQ

Lanseringen av det koselige VR-spillet Little Cities har nå blitt flyttet til 12. mai, ettersom mann-og-kone-utviklerduoen, sammen med nDreams og Meta, har bestemt seg for at en lansering av spillet i en roligere uke vil la det ha en større innvirkning.

Angående endringen av lanseringsdatoen ga nDreams følgende uttalelse:

"Together with Meta, we have decided to move the release of our upcoming VR game, Little Cities, to May 12. We feel that launching in this quieter week will give Little Cities the best chance to make the biggest impact. These decisions are never easy, and we apologise to everyone who is eagerly awaiting our game.

This is purely a scheduling decision; Little Cities is 100% complete. We cannot wait for you to get your hands on Purple Yonder's charming, cozy city creator on May 12, and the husband-and-wife team is already hard at work on new, free post-launch updates. More info coming soon."

Spillet skulle egentlig lanseres 21. april, men kommer nå til Meta Quest og Meta Quest 2 litt senere. Kommer du til å sjekke ut Little Cities når det lanseres?