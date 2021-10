Little Devil Inside fortsetter å sjarmere med mer gameplay

HQ

Godt over seks år har gått siden Little Devil Inside ble annonsert, så det var godt å se et skikkelig livstegn fra det med en mystisk og sjarmerende trailer i fjor. Dessverre forsvant det fra radaren igjen med en gang, men i kveld dukket det som lovet opp igjen i State of Play-sendingen.

Dette i form av en trailer som blandet filmatiske sekvenser med gameplay for å blant annet vise hvordan vi skal reise rundt i denne verdenen. Det viser seg at vi mellom kampene og gjøremålene vil reise på et miniatyr-aktig kart hvor ting vi kan samhandle med representeres som små figurer. Noen av disse situasjonene kan løses uten å forlate kartperspektivet, noe som vi ser et eksempel på med sauene som blokkerer veien, mens andre krever at kameraet går inn for skikkelig gameplay med slåssing eller lignende. En av grunnene til denne presentasjonen er at utviklerne ønsker å skape en rørende atmosfære vi nærmest kan forsvinne i. Derfor jobber de også på spreng med å finne en flott måte å sømløst gå fra det ene perspektivet til det andre, noe som er en av grunnene til at vi fortsatt ikke har fått et lanseringsvindu.