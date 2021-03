Little Nightmares 2 har passert en million solgte eksemplarer

Du ser på Annonser

Det er en måneds tid siden Tarsier Studios' fryktinngytende puzzleplatformer Little Nightmares 2 ble sluppet, og allerede nå har spillet solgt over en million eksemplarer. Hvis man tilføyer dette tallet til salget av det originale spillet har serien nå har blitt lastet ned over fem millioner ganger totalt.

I oppfølgeren tar du rollen som Mono og skal igjen navigere deg gjennom forskrudde versjoner av en skummel verden, og kommer underveis til å møte uhyggelige mennesker som forsøker å gjøre alt for å fange deg og partneren din.

Little Nightmares 2 er tilgjengelig på PS4 og 5, Switch, Xbox One og Series, Stadia og PC, og har vært ute siden 11. februar.