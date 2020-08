Little Nightmares 2 utsettes til februar i ny trailer

Du ser på Annonser

Svenskene i Tarsier Studios var en av de første utviklerne som bekreftet at de ville være en del av kveldens Opening Night Live-show med Little Nightmares 2, så flere hadde nok forventninger om en lanseringsdato siden spillet ble annonsert for høsten 2020. Vi fikk en lanseringsdato, men dessverre er den lengre unna enn håpet.

Dagens nifse trailer gjør det nemlig klart at Little Nightmares 2 har blitt utsatt til den 11. februar neste år, mens det skal komme til PS5 og Xbox Series X senere. Hva gameplayet angår er det ingen tvil om at spillet vil dykke enda dypere ned i grøss, noe du skal få lese mer om i morgen siden jeg har fått prøve litt av spillet.