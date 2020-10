Little Nightmares 2-trailer bringer skrekken til sykehuset

Svenskene i Tarsier Studios var en av de første utviklerne som bekreftet at de ville være en del av kveldens Opening Night Live-show med Little Nightmares 2, så flere...

Nylig under Gamescom-pressekonferansen løftet Tarsier Studios sløret for Little Nightmares 2, en direkte oppfølger til det første spillet, som for noen år siden fikk stor...

Little Nightmares 2 er på vei

den 20 august 2019 klokken 01:12 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Selve presentasjonen, atmosfæren og lyddesignet i Little Nightmares gjorde sitt for at jeg fullførte spillet to ganger, og disse aspektene har gjort sitt at jeg gjerne...