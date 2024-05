Little Nightmares 3 har blitt utsatt til 2025

HQ

Tarsier Studios startet Little Nightmares -serien og utviklet de to første spillene - men de eide ikke franchisen, og da Embracer Group kjøpte studioet i 2019, avsluttet de utviklingen av Little Nightmares 2 og forlot serien.

Supermassive Games fikk æren av å fortsette Little Nightmares sagaen og utvikler for tiden Little Nightmares 3, som skal lanseres senere i år. Eller rettere sagt var. Som du allerede har funnet ut av overskriften, har spillet blitt forsinket til 2025, uten avklaring om det vil være tidlig - noe som sannsynligvis betyr at det kan være til andre halvdel.

På den offisielle Instagram-kontoen sier Supermassive Games at de ønsker å levere "den beste opplevelsen mulig for neste oppføring i franchisen", noe som betyr at de ikke vil være i stand til å fullføre prosjektet i år :

"Helt siden kunngjøringen av Little Nightmares III på gamescom i fjor, har vi vært begeistret over å se samfunnet vårt surrende av spenning og forventning. Teamene hos Supermassive Games og Bandai Namco Europe har jobbet hardt for å levere den beste opplevelsen som er mulig for den neste delen i serien. Samtidig som vi gleder oss til at dere skal vende tilbake til Nowhere, vil vi også sørge for at vi gir spillet den omsorgen og kjærligheten det fortjener. Kvalitet er topp prioritet for oss, og vi vet at du føler det samme.

Derfor har vi bestemt oss for å utsette lanseringen av spillet til 2025. Vi kommer til å fortelle mer om Little Nightmares III senere i sommer, så bær over med oss og se frem til flere oppdateringer. I mellomtiden vil vi takke dere for tålmodigheten og den støtten dere har gitt oss.

SOV GODT, MINE SMÅ."

Så lenge det ender opp med et godt spill, har vi egentlig ikke noe imot det, og denne høsten ser uansett helt stabelete ut. Vi gleder oss til å høre mer om Little Nightmares 3 i sommer, selv om vi må vente omtrent et år med å spille det.