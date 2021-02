Little Nightmares-utvikleren jobber på to nye spill

Du ser på Annonser

Tarsier Studios søker nå ansatte som skal jobbe på kommende titler, og ut i fra studioets hjemmeside å dømme, skal de fylle en rekke stillinger, inklusive "art director", "lead game designer" og en "character designer".

I annonsen for lead designeren fremgår det at Tarsier jobber på to nye spill, men avslører ikke hvilke sjangre de er i. Det kan dog finnes en ledetråd i art directorens annonse, der de skriver at de "ser etter en Art Director med en sterk portefølje og lidenskap for å skape spill i den visuelle stilen til Little Nightmares."

Tarsier eies nå av Embracer Group og Little Nightmares-serien eies av Bandai Namco. Vi får vente å se hva Tarsiers framtid har i vente, men det er så klart fint å høre at det er flere enn ett prosjekt på gang.