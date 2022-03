Little Orpheus utsatt på grunn av Russland og Ukraina

HQ

Selvfølgelig blir utviklingen av spill som S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl sterkt preget av krigen mellom Russland og Ukraina i disse dager, men spill fra andre land kan også påvirkes.

For eksempel sier Dear Esther-utviklerne i The Chinese Room at de har bestemt seg for å utsette lanseringen av Little Orpheus på PC og konsoller fra i dag til et ubestemt tidspunkt i fremtiden som følge av at spillet tar opp temaer og hendelser som vil kunne støte noen og/eller ha litt for store effekt i disse dager.