Little Town Hero kommer til PS4 i juni

Game Freak er i all hovedsak kjent som skaperne av Pokémon-spillene og Nintendo-eksklusiver, så det var ikke rent få som ble overrasket da det ble klart at fjorårets Little Town Hero ville komme til PlayStation 4 også. Nå vet vi akkurat når.

NIS America, som står for den fysiske utgivelsen av spillet, kan avsløre at Little Town Hero lanseres til PS4 den 5. juni. Dere som kjøper en fysisk utgave av spillet vil da få den tidligere annonserte Big Idea Edition. Der får du med en bok med kule bilder, en plakat, et set med det som vel på norsk kalles jakkemerker (lapel pin) og det offisielle lydsporet Toby Fox står bak.