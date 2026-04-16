LIV Golfs administrerende direktør forsikrer at Saudi-Arabia ikke stopper sin støtte til golfligaen

LIV Golf, den saudiarabisk-støttede golfligaen som er et alternativ til PGA Tour og som ble lansert i 2021, er midtveis i 2026-sesongen, men det har versert rykter om at Saudi-Arabia kan komme til å stoppe finansieringen av ligaen. Både Daily Telegraph og Financial Times rapporterte denne uken at det offentlige investeringsfondet var på nippet til å kutte støtten, og at ledelsen hadde blitt innkalt til et krisemøte.

Scott O'Neil, administrerende direktør i LIV Golf, forsikret de ansatte i et notat om at ingenting kommer til å endre seg: "Jeg vil være krystallklar: Sesongen vår fortsetter akkurat som planlagt, uten avbrudd og med full gass. Mens medielandskapet ofte er fylt med spekulasjoner, er vår virkelighet definert av det arbeidet vi gjør på gresset. Vi er på vei inn i hjertet av 2026-sesongen med full energi fra en organisasjon som er større, mer høylytt og mer innflytelsesrik enn noen gang før."

"Vi meldte oss på dette fordi vi tror på å forstyrre status quo", fortsatte O'Neil, og ifølge Reuters vil Saudi-Arabia fortsette med full støtte fra golfligaen, og sesongen vil fortsette: Det er ni gjenværende turneringer i den 14 turneringer lange kalenderen, med denne ukens turnering som finner sted i Mexico.

LIV Golf tiltrekker seg fortsatt store navn i golfverdenen, men de har nylig mistet to bemerkelsesverdige navn, Brooks Koepka, vinner av fem majorturneringer, og Patrick Reed, vinner av Masters of Augusta. Men premiefondet for 2026-sesongen økte til 30 millioner dollar, og har utvidet til 13 lag.