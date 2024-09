Live-action-filmen om Ben 10 er bekreftet død

HQ

Det er utvilsomt noen av dere som har hatt håp om at live-action-filmen Ben 10 fortsatt var i en eller annen form for utvikling. Det ble opprinnelig avslørt at den skulle komme for 13 år siden, men det har i utgangspunktet aldri blitt noe av substans. Det er det en veldig god grunn til.

Filmatiseringen av tegneserien er død og har vært det en stund. Dette ble bekreftet av filmskaper og produsent Steve Richards, som sa til The Direct at rettighetene har utløpt, men at han håper noen vil lage filmen til slutt.

"Jeg må innrømme at jeg burde oppdatere IMDb-en min. Da jeg jobbet med Joel Silver, hadde vi rettighetene til den, og ja, de gikk ut... Men den burde bli laget, ikke sant?"

Med tanke på at Ben 10 er en brøkdel så populær som den var på begynnelsen av 2010-tallet, må vi anta at en live-action kinofilm sannsynligvis er helt uaktuell nå, selv om det kanskje fortsatt finnes andre måter å fortsette å utvide og utvide denne animerte serien på.