Live action-serien av One Piece har funnet sin Nico Robin og Crocodile

HQ

Det er få animeer og mangaer der ute som er mer elsket enn One Piece. Hvis du skal lese mer enn tusen kapitler av mangaen må du være ganske engasjert, og mange av disse dedikerte fansene følger Netflix' live-action-filmatisering med argusøyne i håp om at rollebesetningen blir slik de hadde forestilt seg.

To av de største aktørene i sesong 2 har nå blitt navngitt. I en Netflix Tudum-artikkel (som merkelig nok slettet disse to rollebesetningene i skrivende stund, så takk til Comicbook), kan vi se at Nico Robin AKA Miss All Sunday vil bli spilt av Lera Abova, mens Mr. 0 AKA Crocodile vil bli spilt av Joe Mangianello.

Vi er ikke sikre på hvor fremtredende disse karakterene vil være i sesong 2, ettersom det er mye historie å tilpasse før de virkelig kommer i sentrum, men vi vil få opptredener fra noen seriøst viktige karakterer neste sesong.