Liverpool vil signere Florian Wirtz for 116 millioner pund, men det er (ennå) ikke engelsk rekord

Florian Wirtz, den 22 år gamle tyske midtbanespilleren som ble en av de unge stjernene i Bayer Leverkusen, laget som utfordret Bayern Münchens dominans, blir offisielt Liverpool-spiller. Medier i England bekrefter allerede at Liverpool er enige med Leverkusen om en avtale til 116 millioner pund (136,4 millioner euro), noe som vil gjøre det til en av de største signeringene i fotballhistorien.

Men ifølge BBC er den opprinnelige summen på £100 millioner, med ytterligere £16 millioner i tillegg. Disse vil kun bli utbetalt dersom Liverpools oppnår "et vedvarende suksessnivå på elitenivå". Først da vil det være Englands største sum noensinne for en fotballovergang, der den nåværende rekorden er Enzo Fernández' overgang fra Benfica til Chelsea i 2023, verdt £106,8.

Rekorden for de to største overgangene noensinne i fotballhistorien innehas av Paris Saint-Germain: 222 millioner euro, 200 millioner pund for Neymar i 2017, og 180 millioner euro, 163 millioner pund for Kylian Mbappé i 2018.