Liverpools Premier League-seier ble følt på et seismisk nivå: bakken ristet bokstavelig talt

Liverpool vant Premier League forrige helg, i en 5-1-seier over Tottenham Hotspur. Luis Díaz, Mac Allister, Gakpo og Salah deltok i festen på Anfield som kunne merkes rundt omkring i Liverpool-området. Angivelig feiret fansen så hardt at det forårsaket en rekke skjelv, et mini-jordskjelv på 1,74 på Richters skala da Mac Allister scoret 2-1 i det 24. minutt, noe som fikk 60 000 mennesker til å hoppe samtidig.

Jordforskere fra University of Liverpool brukte utstyr for å detektere jordskjelv og sa, underholdt, at "entusiasmen deres var bokstavelig talt kraftig nok til å bevege jorden". "I likhet med naturlige seismiske hendelser, produserte disse målene utbrudd av jordskjelv, utløst av Liverpool-fansenes lidenskap", sa en professor, rapportert av BBC.

I virkeligheten er det ikke uvanlig at store arrangementer som sportskamper eller konserter, som samler titusenvis av mennesker, forårsaker seismisk aktivitet. I 2023 forårsaket en Taylor Swift-konsert i Seattle et skjelv med en styrke på 2,3.

Forskerne ved universitetets Institutt for geovitenskap, hav- og miljøvitenskap håper at "å vise disse dataene vil utløse innovative ideer for potensielle bruksområder, kanskje til og med for å forbedre stadionopplevelsen", mens de feiret sammen med andre Liverpool-fans.