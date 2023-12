Llamasoft: The Jeff Minter Story er en interaktiv dokumentar som utforsker den eksentriske spillutviklerens liv.

Vi har sett noen svært merkelige spill dukke opp som en del av Day of the Devs: The Game Awards Edition, og i tråd med denne trenden har vi nå Llamasoft: The Jeff Minter Story å legge til i denne ligningen.

Dette spillet beskrives som en interaktiv dokumentar som utforsker det britiske spillmiljøet på 1980- og 1990-tallet, og følger den eksentriske utvikleren Jeff Minter mens han skaper en hel rekke nå ikoniske titler for Commodore, Atari, Sinclair og andre plattformer.

Selv om målet med spillet er å fortelle historien om en av Storbritannias mest kjente spillutviklere, vil det også fungere som et digitalt museum der spillerne kan se designdokumenter, se helt nye videoer og til og med spille noen av de berømte titlene. Vi vet til og med nøyaktig hvilke spill som vil være tilgjengelige i denne store tittelen, og du kan se listen nedenfor.

Sinclair ZX81:





3D3D



Centipede



Commodore VIC-20:





Abductor



Andes Attack



Deflex V



Gridrunner



Hellgate



Laser Zone



Matrix: Gridrunner 2



Metagalaktiske lamaer kjemper ved tidens rand



Ratman



Commodore 64:





Ancipital



Angrepet av de mutante kamelene



Batalyx



Gridrunner



Hellgate



Hover Bovver



Iridis Alpha



Mama Llama



Matrix: Gridrunner 2



Metagalaktiske lamaer kjemper i tidens ytterkant



Pyschedelia



De mutante kamelenes hevn



De mutante kamelenes hevn II



Rox 64



Sauer i verdensrommet



Voidrunner



Sinclair Spectrum:





City Bomb



Headbangers Heaven



Rox III



Superdeflex



Atari 8-bit:





De mutante kamelenes angrep



Colourspace



Gridrunner



Hover Bovver



Turboflex



Konix Multi-System:





Attack of the Mutant Camels '89



Atari ST:





Llamatron: 2112



De mutante kamelenes hevn



Super Gridrunner



Atari Jaguar:





Tempest 2000



Reimagined:





Gridrunner Remastered



Selv om det foreløpig ikke er oppgitt noen eksakt utgivelsesdato for Llamasoft: The Jeff Minter Story etter 2024, vet vi at det etter hvert vil lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S og Nintendo Switch. Se annonseringstraileren for spillet nedenfor.