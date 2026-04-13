Lockheed Martin får kontrakt på 4,7 milliarder dollar for å utvide produksjonen av Patriot-missiler

Lockheed Martin har sikret seg en kontrakt på 4,7 milliarder dollar fra den amerikanske regjeringen for å fortsette å utvide produksjonen av Patriot-missilene, ifølge en ny uttalelse.

Avtalen omfatter produksjon av Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), en nøkkelkomponent i USAs og allierte missilforsvarsnettverk som brukes til å avskjære innkommende ballistiske trusler.

Kontrakten følger en bredere flerårig innsats fra Pentagon for å øke produksjonen av systemet betydelig, ettersom etterspørselen etter luftforsvarskapasiteter har økt kraftig på grunn av økte globale spenninger.

PAC-3 MSE-systemet har også vært mye i bruk i militære operasjoner den siste tiden, noe som har bidratt til å tære på de eksisterende lagrene. Tjenestemenn har advart om at selv om produksjonen økes, forventes det at det fortsatt vil være begrensninger i forsyningen på kort sikt.

USA har også godkjent et potensielt storstilt utenlandsk militært salg av systemet, blant annet til partnere i Midtøsten, ettersom landene skynder seg å styrke sine luftforsvarskapasiteter.