Lockwood & Co. kansellert av Netflix

Netflix-forbannelsen slår til igjen. Etter å ha debutert sin første sesong tidligere i år, har Lockwood & Co. blitt kansellert av strømmetjenesten, som produksjonsselskapet Complete Fiction bekrefter i en lang uttalelse.

Vi blir fortalt i innlegget at showet "ikke kommer tilbake for en andre sesong" og at mens serien blir kansellert, "er vi alle veldig stolte av det".

Uttalelsen legger til: "Til fansen - til Lock Nation - du har virkelig vært den største. Vi kan ikke takke dere nok for hvor mye dere har omfavnet, feiret og elsket showet. Dere er den snilleste, mest kreative gruppen av mennesker på nettet, og det har vært så gledelig å se hvordan lidenskapen deres for disse karakterene og denne verdenen har ført dere alle sammen. Dette kan være slutten for TV-serien, men bøkene lever videre, og det samme gjør vennskapene som er skapt. Vi oppfordrer dere til å omfavne begge deler."

Mens denne typen kansellering ofte lar døren stå åpen for andre produksjonsgiganter til å plukke opp, fornye og fortsette det som ble startet, innebærer denne uttalelsen at denne live-action-innspillingen av Lockwood & Co. er ferdig i sin helhet.