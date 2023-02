Logan-regissøren kan regissere Swamp Thing-filmen

HQ

James Mangold, direktør for Logan og den kommende Indiana Jones and the Dial of Destiny, er for tiden i tidlige samtaler om også å regissere DCs kommende Swamp Thing-prosjekt.

Swamp Thing vil angivelig være en skrekkfilm, og James Mangold sies å være en massiv fan av karakteren. Swamp Thing debuterte på 1970-tallet, og har blitt en av de mest populære DC-karakterene utenfor Justice League-medlemmene.

I tillegg til Swamp Thing har James Gunn også kunngjort en Supergirl-film, en ny Superman-opprinnelseshistorie og et Booster Gold TV-show.

