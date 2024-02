HQ

Akkurat i tide til premieren på TV-serien, Halo: Season 2, har 343 Industries bestemt seg for å legge til noe ekstra for alle Halo Infinite -spillere. Hvis du logger inn i spillet denne og de neste ukene, vil du få visirene som Silver Team bruker i serien, og hvis du fullfører de ukentlige utfordringene, vil du også få hjelmene deres (for øyeblikket Riz-028 og neste uke Vannak-134).