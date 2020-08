Logitech avslører G923 "next-gen" Racing Wheel til PS5 og PS4

Du ser på Annonser

De siste dagene har både Sony og Microsoft snakket litt mer om hva slags tilbehør PlayStation 5 og Xbox Series X vil støtte, så da passer det godt at Logitech letter litt på sløret også.

Sistnevnte har nemlig offentliggjort G923, sitt nye flaggskip hva ratt og pedaler angår til PC, PlayStation 4 og PlayStation 5. En lignende modell for PC og Xbox-konsollene vil avsløres senere, men i motsetning til før vil de faktisk dele modellnummer denne gangen.

En annen endring er at "Driving Force"-serien erstattes av "Trueforce" siden G923 bruker "a new high-definition force feedback system that dials into a game's physics and audio engine to deliver an ultra-realistic experience" ifølge pressemeldingen. Slik håper de tilsynelatende å følge litt i DualSense-kontrollerens fotspor ved å fokusere mer på forskjellen mellom det å for eksempel kjøre på asfalt, grus eller gjørme føles både i grepet og rattet.

I kjent stil har de slått seg sammen med kjente førere, og denne gangen er det blant annet Lando Norris som sier at han virkelig kan føle om bakenden mister grepet eller om han er i ferd med å spinne, noe som gjør det lettere å rette på det før det er for sent.

Logitech G923 Racing Wheel and Pedals kommer med de vanlige knappene fra G92, forbedret børstet metallratt med lærdekke og polerte pedaler når det slippes til en veiledende pris på 399 € senere denne måneden.