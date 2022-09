Logitech G Cloud har en Xbox Cloud Gaming-app forhåndsinstallert

HQ

Microsoft har allerede inngått et partnerskap med Samsung, hvis smart-TVer har en forhåndsinstallert Xbox Cloud Gaming-app. Takket være dette kan Samsung TV-euere med et Game Pass Ultimate-abonnement spille nesten hele biblioteket uten å trenge en konsoll.

Nå har et liknende samarbeide blitt avslørt på Xbox Wire. Når den bærbare Logitech G Cloud-enheten (som navnet antyder er en dedikert skyspillenhet) lanseres 17. oktober, vil den også ha Xbox Cloud Gaming som en forhåndsinstallert app.

Catherine Gluckstein, visepresident for Xbox Cloud Gaming, forklarer hvorfor de valgte å samarbeide med Logitech:

"Handhelds are a natural next step in our cloud gaming evolution, and it's great to see a world-class hardware leader like Logitech optimize Xbox Cloud Gaming for their new device. You can jump right in with ease, anywhere you are, and take advantage of the 16:9 full-screen display. With extended battery life, built-in Wi-Fi, and ergonomic controls, the Logitech G Cloud will allow you to progress through campaigns or get online for a multiplayer session where it's most convenient to you."

Faktisk viser det seg at Logitech G Cloud også støtter en annen nyttig funksjon, da Remote Play også er knyttet til enhetens startside allerede ved levering. Takket være dette kan du streame hele Xbox-biblioteket ditt (uten noen Xbox Cloud Gaming-restriksjoner) til hvor enn du er i verden - så lenge du har Wi-Fi.

En person som ser ut til å virkelig elske Logitech G Cloud er Xbox-sjef Phil Spencer. Han tvitrer at han allerede har mottatt enheten sin og har hatt den med på tur til både Europa og Tokyo Game Show, hvor han "hadde det kjempegøy med å spille, selv på hotell-wifi". Som du kan se på bildet nedenfor fra den offisielle Xbox-kontoen på Twitter, lånte han også ut enheten til en veldig kjent spillutvikler som også virket ganske imponert...

Hvor interessert vil du være i en dedikert skyspillenhet som i utgangspunktet fungerer som en bærbar Xbox (så lenge du har Wi-Fi)?