Logitech G515 TKL tilbyr samme G515-kvalitet i en mindre formfaktor

Nylig lanserte Logitech en TKL-versjon av G515. Hvis du ikke er klar over det, står TKL for "ten keyless", og det tar ti taster fra tastaturet for å gi deg mer plass på skrivebordet, hovedsakelig til musebevegelser.

Selv med de ti tastene som mangler, har Logitech likevel pakket inn den samme funksjonaliteten i denne versjonen av G515. Det finnes også de vanlige Logitech-finessene, som for eksempel LightSync RGB for de som liker vakre farger.

Det er også flere tilkoblingsalternativer, inkludert en 2,4 GHz dongle-tilkobling og Bluetooth hvis du ikke bryr deg om superhøye hastigheter. Sjekk ut alle funksjonene og våre meninger om tastaturet i Quick Look nedenfor: