Logitech lanserer et nytt tastatur med 60 % formfaktor

HQ

Logitech har løftet på sløret for et helt nytt tastatur med 60 % formfaktor. Logitech G PRO X 60 Lightspeed er designet for å ta mindre plass på skrivebordet, samtidig som det har samme hastighet, tilkoblingsmuligheter og reaksjonsevne som andre Lightspeed-aktiverte enheter, og tilbyr en forbedret tilpasningsprogramvare som skal gi spillerne enda flere valgmuligheter.

Dette tilpasningssystemet kalles Keycontrol og er et system som finnes i programvaren G Hub. Det gjør det mulig for brukerne å tilordne opptil 15 funksjoner til én enkelt tast og skreddersy tastaturet etter behov og krav, og sammen med G Shift -teknologien gir det brukerne et ekstra nivå av tilpasning.

PRO X 60 leveres også med GX Optical -brytere som gir presis og umiddelbar tilbakemelding når du trykker på en tast. Tastaturet har dual-shot PBT-taster, Lightsync RGB-funksjoner, spillmodusbryter, volumrulle og ekstra mediekontroller, er Bluetooth-aktivert for trådløs bruk og leveres med en 2:1 Lightspeed-adapter som gjør det enkelt å koble det til den stasjonære/bærbare datamaskinen.

PRO X 60 kommer til å koste ca. £189 / €199, kommer i svart, hvitt og rosa og leveres med en halvhard bæreveske, og kan kjøpes fra og med nå.