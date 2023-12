Logitech lanserer femte generasjon av Astro A50-hodesettet.

HQ

Logitech har offisielt løftet på sløret for den femte generasjonen av sitt Astro A50-headset. Hodesettet er en del av teknologiprodusentens spilldivisjon, Logitech G, og har en rekke moderne funksjoner og et bredt spekter av tilkoblingsmuligheter.

Vi får vite at enheten har Playsync, en funksjon som gjør det mulig for brukeren å veksle mellom tilkoblede konsoller og PC-systemer med bare ett enkelt klikk. Hodesettet kan til og med kobles til en PC, PS5 og Xbox-konsoll samtidig, noe som gjør det ideelt for seriemultitaskere.

Lyden drives av en 40 mm Pro-G Graphene-driver som sies å hjelpe spilleren med å behandle og identifisere lyder mer nøyaktig. I tillegg bruker headsettet HDMI 2.1- og USB-C-tilkoblinger for å levere ukomprimert 24-biters lyd.

Når det gjelder tilkoblingsmuligheter, støtter headsettet Logitechs Lightspeed-teknologi, noe som betyr at tilkoblingen skal være pålitelig, selv om det går på bekostning av batteritiden. Det er ikke nevnt noe om forventet batterilevetid for systemet, men vi får vite at det kommer med en basestasjon slik at du enkelt kan lade det opp.

Når det gjelder mikrofonen, sies det at dette er en 48KHz-enhet som også bruker Lightspeed. Hodesettet er til og med laget av 35 % resirkulert materiale og leveres i papiremballasje, som en del av Logitechs satsing på bedre miljøpraksis.

Når det gjelder pris og lanseringsdato, får vi vite at headsettet vil koste £379,99 / €399,00 og at det vil bli lansert i første halvdel av 2024.