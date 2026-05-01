Logitechs G512 X er et modulært tastatur med vekt på personlig tilpasning

Logitech har kunngjort en helt ny tastaturmodell, og dette er G512 X TMR Analog/Mechanical Gaming Keyboard. Det kommer til å være en litt annerledes gadget enn tidligere alternativer fra produsenten av periferiutstyr, ettersom den har en kjernedesignfilosofi som er ment å oppmuntre til personalisering og tilpasning.

G512 X går bort fra et statisk design til en "modulær, ytelsesdrevet" base som er laget for å bli "tunet, justert og mestret" G512 X er laget for å støtte PC-moddingsamfunnet. Dette gjøres ved hjelp av TMR-sensorteknologien (Tunnel Magneto Resistance), som er ment å gjøre det mulig for tastaturet å gå lenger enn enkle av/på-innganger ved å vise alternativer avhengig av dybden på et tastetrykk. I hovedsak, hvis du vil spille flysimulatorer eller til og med taktiske skytespill der presisjon er nøkkelen, kan dette tastaturet være det rette for deg.

Utover dette får vi vite at G512 X kommer i både 75 og 98 layoutalternativer, og at det har 39 hybride TMR-brytersenger, 3-pinners og 5-pinners mekaniske brytere, 9 Gateron KS-20 analoge brytere, en 8K polling rate, en RGB-lysbjelke og fullt tildelbare og tilpassbare kontrollalternativer via G Hub-programvaren.

G512 X er tilgjengelig nå, og den selges for £ 169,99 for 75-layouten og £ 199,99 for 98-layouten.