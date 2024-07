Logitechs Keys-To-Go 2 skal gjøre det enda enklere å skrive på nettbrett

HQ

Selv om det i utgangspunktet er mulig å skrive på nettbrett uten behov for eksterne eksterne enheter takket være virtuelle tastaturer, er det ingen tvil om at skriveopplevelsen blir mye bedre med en taktil og fysisk enhet. Det finnes allerede alternativer på dette området som gir fysiske og tilkoblingsbare tastaturer til nettbrett, men nå gjør Logitech et nytt forsøk på området.

Dette kommer i form av Keys-To-Go 2, et eksternt tastatur som kan festes til et nettbrett for å tilby et tastatur som bruker taster med 18 mm stigning og saksetaster med 1 mm vandring.

For å se om denne enheten kan måle seg med sine kolleger, må du huske å sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen.