Logitechs nye Wave Keys-tastatur gir deg ergonomisk komfort

HQ

Mekaniske tastaturer er kanskje på moten blant de såkalte PC-mesterne, men hvis du skal spille, jobbe eller bare skrive i lange perioder, bør du prioritere komfort fremfor RGB-lys og lignende.

Det er her Logitech Wave-tastaturet kommer inn i bildet. Navnet har det fått på grunn av den interessante formen, men bortsett fra at det er et markedsføringstiltak, gjør formen på tastaturet at håndleddene hviler mye lettere.

Det føles også mykere enn mange andre håndleddsstøtter, og gir en nostalgisk følelse av gamle tiders musematter. I vår siste Quick Look viser vi det nye Logitech-tastaturet i all sin prakt, og forteller deg om det er verdt å prøve selv.