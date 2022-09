Logitechs skybaserte håndholdte spillkonsoll lekket

HQ

Vi visste allerede fra offisielle kilder at Logitech har samarbeidet med Tencent for å lage en håndholdt spillkonsoll spesialdesignet for skyspilling, men nå har vi det første bildet, selv om det ikke kommer fra noen av de to.

Det har blitt lekket av bloggeren Evan Blass (via IGN), som delte tre bilder på Twitter, som du kan se nedenfor.

Det er allerede ikoner for GeForce Now, Google Play, Xbox Cloud Gaming og YouTube. Den skal visst lanseres innen årets utgang.