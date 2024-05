Logoen til den kommende live-action Street Fighter-filmen avslørt

HQ

På slutten av sommeren i fjor, bare noen måneder etter premieren på Street Fighter 6, ble det avslørt at Capcom og Legendary Entertainment hadde gått sammen om å lage en ny live-action-film basert på Street Fighter. Æren av å skape og regissere prosjektet gikk til duoen Danny og Michael Philippou, som er mest kjent for den kritikerroste skrekkfilmen Talk to Me.

Hvis det høres ut som et merkelig valg, er det verdt å vite at paret laget en svært anerkjent Street Fighter-kortfilm på YouTube for åtte år siden, som du kan sjekke ut nedenfor.

Gledelig nok ser det ut til at arbeidet med filmen faktisk går fremover, og i forbindelse med Las Vegas Licensing Expo har Collider nå eksklusivt fått æren av å avduke filmens logo. Du kan se hvordan den ser ut i X-innlegget nedenfor. Vi vet ennå ikke når rollebesetningen blir bestemt og innspillingen starter, men vi vil selvfølgelig rapportere tilbake når den tid kommer.