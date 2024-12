LOK Digital er et puslespill der du må finne ut av et kryptisk språk

På Day of the Devs i kveld fikk vi en ny titt på LOK Digital, spillet fra det to mann store utviklerteamet Blaž Urban Gracar, en slovensk kunstner og spillutvikler, og Ferran Ruiz Sala, en utvikler fra Barcelona.

LOK Digital er et pusselspill der du skal avdekke mysteriet med et kryptisk språk og lære deg det underveis. Du vekker verdens skapninger til live ved å kaste magi som du lærer deg ved å identifisere ord i språket.

Prosedyregenererte gåter betyr at du vil ha timevis å bruke på å plukke bort i den tankevekkende verdenen til LOK Digital, som du kan ønske deg nå på Steam.