Lollipop Chainsaw får remake i 2023

Det har snart gått en måned siden Lollipop Chainsaw-produsenten Yoshimi Yasuda avslørte at det merkelige universet ville komme tilbake på en eller annen måte, og nå vet vi hva det er snakk om i første omgang.

Yasuda-san og Dragami Games bekrefter at de lager en remake av Lollipop Chainsaw som skal lanseres en gang i 2023, så de rekker dessverre ikke tiårsjubileumet. Sistnevnte er kanskje like greit, for utviklerne avslører allerede nå noen ting om den nye utgaven som vil skape debatt. For eksempel får vi vite at grafikken vil være mer realistisk og at nesten all musikk vil være helt ny siden de ikke har rettightene til alt fra originalen lenger. Vi får se og høre mer om disse endringene i månedene fremover, men hvordan høres dette ut så langt?