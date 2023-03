London Games Festival har avslørt sin Official Selection line-up

HQ

De 30 spillene som utgjør London Games Festival Official Selection har blitt avslørt. Disse titlene og appene representerer kvalitet, innovasjon og mangfold, og er spredt over fem kategorier; Best of British, High Energy, Historical Adventure, International Innovators, og Pixel Power.

Hvert av spillene vil være tilgjengelige for å sjekke ut gjennom et online showcase-nettsted fra begynnelsen av London Games Festival 29. mars, med noen spill som til og med gir ut fulle demoer for å gå sammen med arrangementet. Når det gjelder hva spillene er, er de som følger:

Best of British:





Sentry



Time Team Games



John Wyndhams Kraken våkner



Mechinus



Glam-jakten



Rytmetårn



Høy energi:





Kaku: Gammelt segl



Robobeat



Dårens mål



Squadblast



Demonskole



Historiske eventyr:





Slipp meg ut



Det er en wrap!



Brygger



Mexico, 1921: En dyp søvn



Krim klokken



Castle Håndverk



Midnatt Girl



Internasjonale innovatører:





Tapte tvillinger 2



Historier om Blossom



Paleo Pines



For alltid tapt



Mudre



Bramble: Fjellkongen



Arktisk oppvåkning



Gave



LetterMe



Pixel Power:





Fartøy av forfall



Bilkins' dårskap



Tartarus-nøkkelen



Mega City-politiet



Gourdlets



London Games Festival vil finne sted mellom 29. mars og 9. april, og noen av disse spillene vil til og med bli vist på Platform Bar i Shoreditch mellom 4. og 5. april.