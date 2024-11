London Games Festival kommer tilbake i april

HQ

En av de største begivenhetene i den britiske spillkalenderen finner sted hver vår, når selskaper av alle størrelser drar til hovedstaden for å delta på London Games Festival. Det skjer ofte i april og varer i rundt 10 dager, og i 2025 vil det være tilfelle igjen.

Vi har fått vite at London Games Festival vil være tilbake mellom 2. og 13. april, og at det også vil bli arrangert en Side Events -festival mellom 7. og 13. april som en del av arrangementet.

Når det gjelder hva som vil bli tilbudt på London Games Festival i 2025, vil den fulle timeplanen starte med en New Game Plus expo 2. og 3. april, som vil se ut til å vise frem en rekke spill på plattformer fra hele verden. Deretter følger BAFTA Games Awards den 8. april, samme dag som Games Finance Market begynner, før den avsluttes den 9. april.

Deretter arrangeres Screen Play den 10. april, der deltakerne kan utforske kreative samarbeid, mens Now Play This åpner og begynner sin fire dager lange utstilling, der eksperimentell spilldesign vil bli fremhevet. Den 11. og 12. april er det også planlagt en retur til Trafalgar Square for Games Festival ved monumentet, slik at publikum også kan få med seg begivenhetene.

Du kan gå inn her for å se hele programmet og få mer informasjon om de ulike delene av festivalen.