London Games Festival vender tilbake i midten av april 2026

HQ

Hver vår er London knutepunkt for et spillarrangement som har som mål å sette søkelyset på videospillindustrien i landet, samtidig som det er et flott sted å bygge nettverk og møte folk i bransjen. Dette er kjent som London Games Festival, og etter noen år i drift vil det være tilbake igjen i 2026 for sitt største arrangement til dags dato.

Vi har fått vite at London Games Festival 2026 vil finne sted mellom 13.-19. april, og takket være flyttingen til et større lokale som kan ta imot flere besøkende og studioer, vil det bli det største hittil. Det nye lokalet gjelder festivalens hovedutstilling New Game Plus, som finner sted 16.-17. april, og som nå vil bli vist på Exhibition in White City, et lokale som sies å være omtrent dobbelt så stort som det tidligere lokalet.

Utover dette vil festivalen ha andre godbiter og spennende tilbud, inkludert et bransjefokusert B2B-element som går av stabelen 14.-15. april, som vil fungere som et sted for "studio-til-investor-pitchmøter" men også et sted for å sette søkelyset på samutvikling og egenpubliserte prosjekter.

I tillegg kommer Screen Play tilbake 15. april, en endagskonferanse som knytter sammen spill, film og TV. Det vil også være Side Events i regi av partnere, samfunnsgrupper og spillselskaper, og fredag 17. august kommer også BAFTA Games Awards.

Justine Simons OBE, varaordfører for kultur og kreative næringer, forteller "Det er gode nyheter at London Games Festival kommer tilbake større og bedre enn noen gang før neste år. I over ti år har festivalen vokst fra styrke til styrke, og har med stor suksess tiltrukket publikum fra hele verden til å besøke og gjøre forretninger i London. Utvidelsen og flyttingen til et større sted viser festivalens betydning og bekrefter Londons posisjon som en verdensledende spillhovedstad, samtidig som vi fortsetter å bygge et bedre London for alle."

Festivalen støttes også av Londons borgermester, og antas å være nøkkelen til å generere investeringer i den britiske spillindustrien, med avtaler til en antatt verdi av 110 millioner pund siden starten i 2016.