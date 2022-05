London Studios PS5-spill er angivelig Live Service i en fantasy-setting

HQ

Sonys London Studio har nå et ganske stort, bredt team og tidligere har det blitt bekreftet at deres neste tittel vil være en AAA-tittel, og ikke et PlayStation VR-spill.

Mange tenkte umiddelbart på The Getaway, men det ser ikke ut til å være tilfellet. I en ny stillingsutlysning hos studioet avsløres det at spillet foregår i en fantasy-setting, og de beskriver den perfekte kandidat som en med "en lidenskap for både å lage og spille magibaserte spill der bra gameplay støttes med fascinerende fantasy-verdenbygging."

Ikke bare det, spillet ser også ut til å være Live Service-orientert, for det nevnes at det skal jobbes på "en spennende bakgrunnshistorie og verdens-lore som setter opp år med pågående historie".

Sony har de siste årene uttrykt voksende interesse i Live Service-strukturen.