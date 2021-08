HQ

Ready at Dawn har allerede sett seg nødt til å utsette oppfølgeren til Lone Echo flere år allerede, og sannelig vil det ikke komme en 24. august som planlagt heller.

For selv om det bare er en måned siden utviklerne ga oss den nye lanseringsdatoen sier de nå at mer tids trengs for å gjøre en siste finpuss, så de har bestemt seg for å utsette Lone Echo II til et vagt "senere i år".