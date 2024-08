Lonely Mountains: Snow Riders annonsert for Xbox

HQ

Lonely Mountains: Downhill ble en uventet megasuksess da det ble lansert for fem år siden, og plutselig var omtrent halve spillverdenen i gang med å sette utforrekorder med terrengsykkel.

For en uke siden ble det annonsert en slags oppfølger ved navn Lonely Mountains: Snow Riders, og denne gangen handler det, som navnet antyder, om skikjøring. Men bare for PC-spillere, ettersom det var det eneste bekreftede formatet. Inntil nå, altså. For utvikleren Megagon har nettopp annonsert at spillet også kommer til Xbox, og har sluppet to nye trailere som viser hva som venter.

Én spekket med gameplay, og en der vi blir guidet gjennom spillet, som blant annet byr på flerspiller slik at flere kan stå på ski sammen - både med og mot hverandre. Lonely Mountains: Snow Riders slippes senere i år til både PC og Xbox.

