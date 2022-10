Lonesome Village får slippdato i sjarmerende trailer

Ogre Pixel har fått mye oppmerksomhet for sitt kommende spill Lonesome Village, som ved første øyekast ser ut som et eventyr inspirert av The Legend of Zelda: Link's Awakening. Og selv om det absolutt ser ut til å være ideer lånt fra Links briljante eventyr, står dette spille på egne bein

Den store vrien er at det ikke har noe kampsystem, så du vil redde landsbyer og avdekke et mysterium på andre måter i stedet. En helt ny trailer avslører at vi ikke trenger å vente så lenge for å se om det er like morsomt som det ser ut. Lonesome Village slippes nemlig 1. november på PC, Switch og Xbox. Sjekk ut traileren nedenfor og noen skjermbilder også.