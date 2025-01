Longdue Games, grunnlagt av skaperne av Disco Elysium, kunngjør deres crowdfunding-kampanje for deres neste spill

Et av de merkeligste og mørkeste kapitlene i nyere videospillhistorie var den brå exit og påfølgende rettssaken mellom skaperne av Disco Elysium og ZA/UM. Denne rettssaken ødela spillernes håp om å se en oppfølger til et av de viktigste HLR-spillene i historien, men de viktigste ideologene kastet langt fra inn håndkleet, men bestemte seg for å grunnlegge et nytt studio sammen med andre bransjeveteraner kalt Longdue Games, og i dag presenterer de sin første tittel.

HQ

Hopetown, som det heter, vil være et oppslukende RPG med stor narrativ kompleksitet og stor emosjonell og psykologisk ladning. Skaperne definerer det som den åndelige etterfølgeren til Disco Elysium. "Ved å smelte sammen den rå emosjonelle dybden og psykologiske kompleksiteten til Disco Elysium med den filosofiske rikdommen og narrative kompleksiteten til Planescape: Torment, inviterer dette nye psykologiske rollespillet spillerne inn i en uforglemmelig verden der historiene er våpen, beslutningene påvirker omgivelsene og lys og mørke kolliderer, ikke bare blant innbyggerne, men også inni dem."

Men for at Hometown skal bli en realitet, trenger Longdue støtte fra spillere, og derfor lanserer de en Kickstarter-kampanje for å finansiere utviklingen av spillet. Foreløpig vet vi ikke hvilken plattform kampanjen vil finne sted på, men de som registrerer seg i tide til forhåndslanseringen av crowdfunding-kampanjen via Longdues nettsted, vil få første tilgang til et begrenset antall belønninger som vil være tilgjengelig privat kort tid før crowdfunding-kampanjen blir offentlig.

Er du interessert i en åndelig etterfølger til Disco Elysium, utviklet av de opprinnelige skaperne av Disco Elysium?