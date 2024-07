HQ

Longlegs er det siste høyprofilerte forsøket på å bevise at paraplygenren skrekk og thriller kan være mer enn bare billig skrekk og blod, og jeg kan med sikkerhet si, og med et langt sukk av lettelse, at den lykkes.

De som har fulgt Longlegs' virale markedsføringskampanje (en stor honnør til teamet bak) har sannsynligvis allerede sett Oz Perkins' siste, og desidert beste, regissøropplevelse. For de som ikke har gjort det, vil jeg holde denne anmeldelsen så spoilerfri som mulig for ikke å trekke tilbake teppet før du ser filmen - og det bør du se.

Helt fra starten av er det en intens atmosfære av noe truende som sitter rett utenfor publikums persepsjon. Det lurer i periferien eller gjemmer seg i mørke hjørner, og det er et evig tilstedeværende skudd av frykt og en følelse av nærhet til noe farlig og ondt.

Etter flere tiår begynner tilsynelatende urelaterte drap å komme sammen og spinne et større nett. FBI oppretter en spesialgruppe for å spore opp den eneste forbindelsen - en morder som etterlater signerte brev på åstedene under aliaset Longlegs. Det er da Maika Monroes nyutdannede agent Lee Harker kommer inn på saken, med en uhyggelig evne til å fornemme farer og en nesten overnaturlig forståelse av Longlegs' uhyggelige gåter, noe som trekker henne dypere inn i de brutale drapene og nærmere sannheten om deres mørke natur, kanskje raskere enn hun eller kollegene hennes ville ha ønsket.

Som publikums guide til det som ligger rett utenfor deres fatteevne, blir Harkers detektivferdigheter til tider litt for mye, men Perkins' grundige og velskrevne plot lar ikke disse instinktene forbli uforklarlige, og de peker faktisk mot et større tematisk bilde i filmen.

Etter hvert som Harker begynner å nøste opp trådene i Longlegs' drap, blir publikum og FBI konfrontert med erkjennelsen av at Longlegs ikke er en selvtilfredsstillende morder som håner myndighetene, i likhet med verdens Zodiacs, men noe kanskje mer uhyggelig. Longlegs er både metodisk og sinnssyk, og er en galning som handler med onde hensikter. Gåten her er ikke lagt for å bli løst - selv om den må løses for å fange den skyldige - men den er en iboende del av selve drapene.

Jeg kan trygt oppfordre alle, fra de største skrekkfans til skrekkskeptikere, til å gå og se filmen - den er en av sjangerens vakreste nyere utgivelser, og har hentet mye fra Fargo i så måte, og er ekstremt velkomponert både auditivt og visuelt. En upåklagelig anspent filmmusikk går hånd i hånd med et foto som er både nydelig og målrettet. Filmen er noe av en mesterklasse i bruken av tomme rom, lyssetting og hjørner for å fremkalle frykt, der karakterene ofte befinner seg på tomme, mørkt opplyste steder mens de ser seg tilbake på de grusomme sporene etter Longlegs gjerninger. Og når kameraet beveger seg, beveger det seg løsrevet fra karakterene våre med et voyeuristisk preg som forsterker følelsen av at Harkers liv er kastet ut i et evig kaos og uro.

Det er mange gode prestasjoner i filmen, men ingen skiller seg mer ut enn Nicolas Cages titulære seriemorder, og jeg synes han gjør en fantastisk jobb med å gi liv til den sinnsforvirrede, overnaturlige og rett og slett skumle karakteren. Spesielt med tanke på hvor tveegget et sverd hype kan være, er det virkelig prisverdig å utføre denne typen karakter så godt.

Når det er sagt, som med skrekk og thriller generelt, tror jeg at Cages Longlegs krever godvillig, investert seeropplevelse for å fungere, og selv om jeg personlig synes at hans prestasjon er midt i blinken for rollen, kan jeg lett se for meg at den blir noe av en Marmite-faktor hos et bredere publikum. I tillegg er en av mine største feil med filmen hvor tidlig den viser sin hånd, og det er ikke noe tydeligere eksempel på dette enn håndteringen av Cage, hvis prestasjon jeg gjerne skulle ha sett trukket ut mer sparsomt over lengre tid, slik at hans eventuelle avsløring kunne ha truffet hardere.

Jeg synes ikke den lander helt i siste tredjedel, og særlig ikke i siste fjerdedel av filmen, men jeg kan ikke si at sannheten om drapene ikke er godt og gjentatte ganger sådd inn i den oppfattende tilskueren helt fra begynnelsen. Selv om jeg tror historien kunne ha gjort seg bedre med en annen, mer humanistisk eller psykologisk konklusjon, er det lat kritikk å kritisere det som ikke er der, spesielt når det som er der er langt fra dårlig, og selv om det ikke er helt tilfredsstillende, er det absolutt ikke utilfredsstillende.

Longlegs er en collage av ting som skimtes, men ikke helt sees, og er en film med en dyp forståelse av sinnets små redsler, og den vet med kyndig presisjon hvordan den skal utnytte dem. Alt fra filmmusikken til settingen er målrettet og virkningsfull, og den beviser for meg at det som ofte utpekes som en "lettere" filmsjanger, har en plass for skjønnhet ved fryktens høyre hånd, og at den faktisk bare bidrar til å forsterke dens virkning.