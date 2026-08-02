Lønnen til Sean Astin for «Ringenes herre» var så lav at han måtte selge huset sitt

HQ

Sean Astin, stjernen fra «The Goonies», «Ringenes herre», «Stranger Things» og flere andre produksjoner, har vært et kjent navn siden han var tenåring. Men selv om et liv på den røde løperen kan virke som et liv fullt av glamour og glans, er inntrykkene ofte villedende. Da han spilte inn Peter Jacksons «Ringenes herre»-filmer, som ble en stor suksess, fikk Astin så lite betalt at han måtte selge huset sitt.

«Det var et misforhold mellom oppmerksomheten jeg fikk og hvor mye penger vi hadde. Det var ikke mye penger! Faktisk måtte jeg selge huset mitt fordi jeg forhandlet meg frem til et så lavt beløp for trilogien,» minnes Astin i et intervju med The Guardian.

Astins samlede honorar for alle tre filmene ligger på rundt 250 000 dollar, noe som kanskje høres ut som mye, men når man tenker på at skuespillere i tilsvarende store prosjekter i dag kan tjene millioner per film, kan man forstå hvorfor det kanskje ikke er så mye penger for noen i Astins situasjon. Orlando Bloom har også uttalt offentlig at han ikke fikk betalt mye, men at han ville gjort hele trilogien på nytt uten å nøle. Astin kommenterte i intervjuet at han har det veldig bra nå, og fortsatt har gode minner fra innspillingen av Ringenes herre.