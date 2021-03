Loop Hero passerte 500,000 solgte eksemplarer på bare én uke

Du ser på Annonser

Roguelike-rollespillet Loop Hero kom for en ukes tid siden og har allerede solgt 500,000 eksemplarer. Spillet er utviklet av Four Quarters og utgitt av Devolver Digital, og hvis man ser på den gjennomsnittlige spilletiden for brukere, så er den på imponerende 12 timer i løpet av så kort tid. Spillets soundtrack er dessuten det raskest selgende soundtracket i Devolvers historie.

Loop Hero er en såkalt "idle RPG" og i spillet skal du navigere deg rundt i en dungeon-loop. Etter hvert du klarer loopen flere og flere ganger får du muligheten til å oppgradere og bygge på loopen, så flere og sterkere monstre dukker opp, og du som resultat blir sterkere og får mer erfaring.

Utviklerne takker nå brukerne for deres støtte og hjelp. Det er nemlig brukerne som har hjulpet med å skape Loop Hero og tilføyet funksjoner gjennom feedback. Utviklerne har bekreftet at de vil tilføye nytt innhold til spillet i fremtiden, enten i form av nye kort, klasser eller transformasjoner.