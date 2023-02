Loot blir mer sjenerøst i Warhammer 40,000: Darktide

HQ

Mens Warhammer 40.000: Darktide fikk en god mottakelse i fjor jobber utviklerne hos Fatshark kontinuerlig med forbedringer av spillet, og har til og med utsatt utgivelsen av Xbox-versjonen og kosmetisk innhold til de har fikset spillet på PC.

En av endringene som kommer i neste oppdatering til Warhammer 40.000: Darktide er et mer sjenerøst loot-system. I en ny utviklerblogg innrømmer Fatshark at de har hørt kritikken fra fansen, og at det kommer endringer i hver metode for å få utstyr.

Du får en keisergave etter hvert oppdrag, basert på ytelsen din, du vil kunne kjøpe våpen på profane-nivå av alle typer på ditt nivå fra Armory Exchange, og Sire Melks Requisitorium-kontrakter vil gi deg flere ingots for mindre arbeid. Totalt sett bør dette få deg til å få utstyr lettere, men det er en ting Fatshark ikke endrer som har gjort fansen ulykkelige.

Nemlig vil håndverkssystemet som finnes på Omnissiah-helligdommen ikke bli endret, til tross for at elementet av perk-raffinement er ganske kontroversielt for fans, da det kan fjerne en fordel du ikke liker fra et utstyr, men lar deg sitte fast med erstatningen enten det er bedre eller verre.

Hva synes du om disse endringene som kommer til Warhammer 40,000: Darktide?