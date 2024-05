Lord of the Rings: The Hunt for Gollum annonsert

Midgard har fortsatt mange historier å fortelle på det store og det lille lerretet. Mens vi holder et våkent øye med det gigantiske eposet The Rings of Power på Prime Video, har IP-en (som fortsatt er i hendene på Embracer Group) ytterligere to prosjekter på gang om Tolkiens univers og Ringenes Herre.

Warner Bros. kunngjorde i dag produksjonen av Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, en film om den uhyggelige Ringenes Herre-figuren som Andy Serkis så utmerket brakte til lerretet i Peter Jacksons trilogi. Serkis har, til tross for at han har fortsatt karrieren sin i Hollywood, aldri sagt farvel til sin viktigste rolle, og nå skal han ikke bare spille hobbiten som en gang i tiden ble nedbrutt av innflytelsen fra Den ene ringen, men også regissere filmen. Og han vil ha en væpner på slep, ettersom Peter Jackson vil fungere som filmens produsent sammen med Warners datterselskap, New Line Cinema.

Foreløpig er det ikke kjent mange flere detaljer om prosjektet, men det er planlagt premiere i 2026.

Vi vet at The Lord of the Rings: War of the Rohirrim også er under arbeid, en animasjonsfilm som utspiller seg 200 år før hendelsene i Hobbiten, og som skal regisseres av Kenji Kamiyama.

