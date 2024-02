Lords of Exile sin lanseringsdato avslørt i ny trailer

HQ

Lords of Exile hadde ingen problemer med å nå målene for Kickstarter-kampanjen, som startet i 2020. Etter én måned var nesten 300 % av det ønskede beløpet samlet inn - og nå er det snart tid for premiere.

I dette 8-bits-inspirerte eventyret får vi besøke landet Exilia, og hvis du ser den nye videoen nedenfor vil du se at spillet er sterkt inspirert av de første Castlevania-eventyrene, med plattforming og klassiske lineære baner. Det ser ut til å ha potensial til å bli et skikkelig fint retroeventyr når det slippes 14. februar til PC, PlayStation, Switch og Xbox.

Se den nye traileren nedenfor.