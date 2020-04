Lords of the Fallen 2 kommer til PlayStation 5 og Xbox Series X

Det har ikke vært helt enkelt for utvikleren CI Games å ferdigstille Lords of the Fallen 2, som ble påbegynt av originalstudioet Deck 13 i 2014, men ble flyttet over til Defiant i 2018, og i fjor ble det igjen flyttet over til et annet studio, nemlig CI Games, som skal ferdigstille spillet.

Det var egentlig tenkt at spillet skulle ha premiere i 2017 på PC, PlayStation 4 og Xbox One, men ettersom det nå har blitt utsatt såpass lenge har utviklerne endret planene. Nå er det i stedet PlayStation 5, Xbox Series X og PC som gjelder. I et intervju hos polske Strefainwestorow forteller studiosjefen Marek Tyminski at spillet i hvert fall er på vei, og at de benytter samme produksjonsmodell som Sniper Ghost Warrior Contracts.

"We are currently recruiting in three locations at the same time, including Warsaw, where our studies are or will be soon. Ultimately, we decided to develop and build our own team, giving subcontractors only game components. We are just starting cooperation with the first partners. Lords of the Fallen 2 will be created in a similar production model as Sniper: Ghost Warrior Contracts."

Teamet som lager Lords of the Fallen 2 består i dag av 40 personer.