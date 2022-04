Lords of the Fallen 2 skal komme neste år

Tross at Lords of the Fallen ble en stor suksess for utgiveren CI Games, har det vært veldig vanskelig for dem å få ut oppfølgeren Lords of the Fallen 2. Spillet har, akkurat som Dead Island 2, vært under aktiv utvikling hos flere studioer som ikke har levert tilfredsstillende fremgang, for så å bli flyttet til et nytt.

Nå er det utvikleren Hexworks som har ansvaret for spillet, og det virker som at de faktisk kommer til å fullføre prosjektet. I CI Games' seneste rapport står det nemlig at tittelen er studioets største noensinne og at den offisielt kommer neste år til PC, PlayStation 5 og Xbox Series:

"Lords of the Fallen: The sequel to this franchise has been developed by our internal studio Hexworks since 2019. Our studio of 60+ internal development team members has worked closely with other third-party developers across various disciplines in the development of the game [...]

We plan to start the global marketing campaign for the game during the third Quarter of 2022. Lords of the Fallen 2 is planned to be released in 2023 as a full-price game for the new generation of consoles and PC."

Vi har fortsatt ingen bilder eller trailer å by på, men med tanke på at spillet skal lanseres i 2023 bør det komme snart. Hva synes du om originalen?