Lords of the Fallen gir bort mye gratis innhold fremover

HQ

Hvis du har vært desperat etter flere oppdragslinjer i Lords of the Fallen, eller kanskje håpet på en lagerutvidelse, er Hexworks for tiden i ferd med å ordne mye av dette. Utvikleren har sluppet veikartet for gratis innhold for resten av 2023, og dette skisserer pågående ukentlige forbedringer og forskjellige andre funksjoner og tillegg som er under utvikling.

Dette inkluderer nye rustningssett og oppdrag, nye trylleformler, større inventar, alternativer for binding til gamepad, flere modifikatorer, ytterligere balansering og også en New Game+-modus som er på vei.

Det er ikke satt noen dato for mange av disse kommende tilleggene, men vi har fått vite at veikartet, som du kan se nedenfor, kun gjelder resten av 2023, noe som betyr at vi kan forvente disse funksjonene i løpet av de neste ukene.