Lords of the Fallen oppdatering legger til gratis innhold, nye spillmoduser og mer

Lords of the Fallen Hexworks' soulslike fikk kanskje ikke den beste starten når det gjaldt ytelse, men siden slutten av 2023 har Hexworks' soulslike blitt stadig bedre for å gi spillerne en generelt bedre opplevelse.

Kulminasjonen av dette er Master of Fate-oppdateringen. Denne versjonen av spillet er resultatet av alle tilbakemeldingene fra spillerne som har blitt samlet inn i løpet av det siste halvåret. Den inkluderer Advanced Game Modifier System, som introduserer en rekke nye funksjoner.

Gjennom ting som randomisering av fiender og tyvegods, en Ironman-modus som betyr at når du dør, er spillet over, og andre endringer vil du kunne endre din Lords of the Fallen -gjennomspilling etter eget ønske. Dette avslutter veikartet for gratis innhold som ble skissert ved lanseringen, og som så langt har lagt til følgende:



Betydelige ytelses-, optimaliserings- og stabilitetsforbedringer



Streng vanskelighetsgradsbalansering, inkludert reduksjon av mob-tettheten og nedjusterte angrep med avstand



Delt PvP- og PvE-spillbalansering



Forbedringer i flerspillerspillet på nett for bedre matchmaking og stabil tilkobling



Nye oppdragslinjer, blant annet Season of the Bleak, Trial of the Three Spirits og Way of the Bucket



Nye rustnings- og våpensett



Flere hemmelige våpenegenskaper for sjefer



Forbedrede bossmøter med flere bevegelsessett og ny AI



12 nye trylleformularer, inkludert den arenaødeleggende Immolation



Nye alvorlige slag: Hver våpenfamilie har nå to unike avslutninger: én for enhåndsbruk og én for tohåndsbruk.



3 nye prosjektiler: Blood Vomit, Explosive Mines og Frost Worms.



QOL-oppdateringer, inkludert: utvidelse av inventar, tilbakestilling av utseende, lagringsfunksjonalitet og ombinding av gamepad.



