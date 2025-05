Lords of the Fallen Studio: Å utvikle spill for et moderne publikum fører til fiasko

HQ

Å jakte på det såkalte moderne publikummet er ren dårskap og en atferd som truer bransjen som helhet. Det mener administrerende direktør i CI Games, Marek Tyminski, som nylig kritiserte de som følger denne strategien. Han hevder at det er det samme som å skyte seg selv i foten, og legger til at det finnes klare data som underbygger argumentet hans.

På grunn av dette har studioet bak Lords of the Fallen bevisst holdt seg unna alle former for politiske agendaer i spillene sine. På X skrev Tyminski :

"'Moderne publikum' er en falsk myte. Data beviser det nå. Å lage spill for dem er en vei til utryddelse."

Han påpeker også at konsulentselskaper som Sweet Baby Inc. som fokuserer spesielt på å støtte utvikling rundt mangfold, likestilling og inkludering, ofte ender opp med å skade spillene i stedet for å hjelpe dem.

Tyminski avslørte også at da Lords of the Fallen ble lansert, var det bekymring for at det såkalte "DEI-spøkelset" kunne angripe og kritisere spillet nettopp fordi de hadde valgt det han beskriver som en "tradisjonell utviklingsvei".

Tyminski hevder til slutt at hvis et spill er godt og kreativt nok, vil det lykkes uansett om det inneholder politiske agendaer eller ikke.

Er du enig i Tyminskis syn?